Forbes назвал лимоны показателем богатства россиян

Лимон в России — показатель богатства, считает Гарольд Эдвардс — глава калифорнийской компании Limoneira, производящей фрукты и другие продукты питания. Подробности своей беседы с ним на недавней конференции для предпринимателей и инвесторов приводит обозреватель Forbes Лиззи Сакс.

В России, по словам Эдвардса, потребляют намного больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах. Задавшись вопросом о причинах — к примеру, не потому ли так происходит, что русские большие любители водки или чая — он пришел к интересному выводу. В России лимоны не растут — слишком холодно, — так что их приходится импортировать. Доставка издалека делает этот продукт дорогим — настолько, что "богатые русские любят включать лимоны в свой стиль жизни". Таким образом, говорит Эдвардс, они показывают: у них есть средства, чтобы позволить себе такой "продуктовый шик".

Выяснилось также, что лимонов, имеющие репутацию более качественных, покупают намного больше, чем "обычных". Похожие закономерности были выявлены экспертами из Limoneira и в некоторых странах Юго-Восточной Азии, где растет прослойка среднего класса и у людей появляются деньги. Таким образом, заключает Сакс, лимоны — великолепный индикатор вертикальной мобильности.