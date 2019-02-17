Мотоциклист погиб, упав с 30-метровой эстакады после небольшой аварии. Видео

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, произошедшее в минувшую пятницу, 15 февраля, в округе Хилсборо, расположенном в штате Флорида на юго-востоке США попало в объектив регистратора.

Пара байкеров обогнала автомобиль, из которого велась съемка. Мотоциклист, ехавший первым, перестроился в правый ряд и начал сбрасывать скорость. Водитель второго двухколесного транспортного средства, двигавшийся следом, повторил маневр, однако он тормозил менее интенсивно.

Мотоциклисты столкнулись и один из них потерял равновесие, после чего врезался в ограждение и перевалился через него, рухнув с 30-метровой эстакады, где и происходили описываемые события.

Как сообщают местные СМИ, 35-летний Эрик Джордан скончался от полученных травм.

Второй участник ДТП скрылся, оставив на месте аварии пассажира. Полиции удалось установить личность байкера, однако искать его не потребовалось, так как он сам связался с правоохранительными органами.

Известно, что до окончания расследования, ведущегося в настоящее время, никаких обвинений предъявлено не будет.