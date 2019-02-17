"Калашников" испытал беспилотник-камикадзе

На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби пресс-служба концерна "Калашников" рассказала репортерам об успешных испытаниях БПЛА-"камикадзе". Образец нового оружия уже можно увидеть в экспозиции концерна.

Аппарат взрывается при подлёте к цели, пишет РИА Новости. Готовый к использованию беспилотник передвигается со скоростью до 130 километров в час. Он может нести до трех килограммов груза в течение получаса.