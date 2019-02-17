Износ конструкций обрушившегося здания ИТМО выявили еще весной 18-го

Износ конструкций корпуса Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где 16 февраля обрушились кровля и перекрытия, был выявлен после обследования, проведенного еще весной 2018 года.

Из проекта ремонта здания, размещенного на сайте госзакупок, следует, что несущие конструкции нескольких этажей находятся в аварийном состоянии, деревянные доски перекрытий изношены и прогнили, местами выявлены трещины. "Работоспособность некоторых конструкций ограничена", — отмечается в документе, который цитирует "Интерфакс".

Аукцион на выполнение ремонта здания был размещен на сайте госзакупок 18 января, победитель определился в конце месяца, им стало ООО "СК "Возрождение". Оно должно выполнить ремонтные работы до 14 июня этого года. Максимальная цена контракта составляет 8 миллионов 733,3 тысячи рублей.

В пресс-службе вуза отметили, что работы по контракту уже начались, и они были согласованы с городскими властями, в частности с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, работы выполнялись подрядчиком ООО "ПетербургРеставрация" по проекту, разработанному проектной организацией и согласованному с КГИОП. Уточняется, однако, что речь идет о ремонтных работах на втором этаже. В вузе утверждают, что зона проведения работ была закрыта, и студенты или сотрудники вуза не могли в нее попасть.

В результате обрушения перекрытий и кровли в университете ИТМО, в пятиэтажном корпусе по улице Ломоносова, 9, никто не пострадал. 86 сотрудников и студентов вышли из здания самостоятельно, около 20 человек эвакуировали спасатели. Глава МЧС России Евгений Зиничев, приехавший на место происшествия, заявил, что оперативные службы при ликвидации последствий обрушения университета ИТМО в Санкт-Петербурге работали слаженно. Общая площадь обрушения составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли. По этому факту возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.