Кравчук признал Донбасс "другой страной"

Кто бы ни пришел к власти в Киеве в дальнейшем, Донбасс никогда не будет таким, как прежде: это уже "другая страна", заявил в эфире украинского телеканала ZIK первый президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, властям Украины "нужно думать, в чем они могут уступить, не уступив территорию и суверенитет".

"Я имею в виду форму правления, права и свободы", — уточнил он.

Обсуждать возможные политические уступки Киева Донбассу экс-президент Украины не стал, предложив изучить международный опыт и привлечь "экспертов глобального характера", передает РИА Новости.

Тем временем действующий президент страны Петр Порошенко считает нынешнюю Украину "историей успеха". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что "за время войны" Киеву удалось провести "самые глубокие реформы в истории его страны". Возможно, именно поэтому он не намерен прекращать военные действия в Донбассе: по словам Порошенко, если Киев прекратит огонь, то "Украины не будет".