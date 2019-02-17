Россиянка Макарова проиграла на старте теннисного турнира в Дубае

В Дубае продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в первом круге.

В матче стартового раунда российская теннисистка проиграла белоруске Александре Соснович. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 0:6, 7:5, 6:4 в пользу теннисистки из Белоруссии, которая во втором круге сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.