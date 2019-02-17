NI: Т-90МС лучше и дешевле западных танков

Российские военные представят экспортный вариант новейшей модификации танка Т-90. Технику привезли на оборонную выставку в Абу-Даби. Танк разработали и выпустили на "Уралвагонзаводе". Перед тем, как показать машину потенциальным заказчикам, ее испытали, в том числе в пустыне на 50-градусной жаре.

Всего 30 секунд видео — и огромное количество обсуждений, аналитики, критики. Это испытания нового танка Т-90МС – экспортная усовершенствованная версия. Вот танк самостоятельно, без привлечения другой техники окапывается. Преодолевает препятствие высотой в полметра. Водная преграда тоже не становится проблемой. Разрабатывать эту новинку начали именно потому, что появился интерес со стороны иностранных покупателей. Впервые танк представят на крупнейшей выставке в Абу-Даби IDEX-2019.

"По основным показателям – защита, огневая мощь и подвижность — Т-90МС не имеет конкурентов. Он оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств. Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", — рассказал генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", главный конструктор Андрей Терликов.

Среди плюсов новой модели – улучшенные боевые характеристики, цена, которая традиционно ниже, чем у конкурентов, и, что еще важнее, простота в управлении. Семейство танков Т-72 — Т-90 – это модели, управлять которыми могут даже малообученные призывники, а не только вымуштрованные контрактники.

"Отличается элементами динамической защиты, более мощный двигатель, они модернизировали пушку. Танк улучшен и доработан для улучшения именно боевых характеристик. В том числе улучшилась даже обитаемость экипажа", — говорит военный эксперт Сергей Кузнецов.

Зарубежные издания сразу бросились наперебой сравнивать новый Т-90МС с британским "Челленджером-2", французским "Леклерком", немецким "Леопардом" и, конечно, американским "Абрамсом" последней модели М1А2. Вот, например, целая статья в издании The National Interest:

"В сравнении M1A2 по-прежнему является превосходной конструкцией, но при этом он намного дороже. Американская доктрина о броне ставит во главу угла то, что сначала увидит врага и сделает первый удар, чтобы обеспечить победу — это результат десятилетий анализа. "Абрамс" разработан вокруг этой концепции.

Никто не ожидает, что Соединенные Штаты вступят в очередную крупную обычную сухопутную войну в обозримом будущем. Таким образом, наиболее вероятный сценарий столкновения американских войск с чем-то вроде Т-90 может быть в какой-то гибридной войне, и могут быть более экономически эффективные способы борьбы с изолированными карманами вражеской брони".

Издание, в общем, признает, что Т-90МС лучше и дешевле. В оправданиях "Абрамса" фигурируют три главных мысли. Первая: он и так ничего, и скоро разработают новый, только не уточняется, когда. Второе оправдание: военная доктрина США подразумевает сначала работу авиации и артиллерии, а потом уже наземную операцию – по выжженной пустыне можно и на таком танке ездить. И третья, самая главная отговорка: танковая война, мол, уходит в прошлое и основные финансы идут на другое, даже при том, что военный бюджет США — самый крупный в мире.

"В какой-то момент западные страны решили, что танки на поле боя уже больше не нужны. В отличие от России, потому что здесь мы всегда понимали, что танк всегда будет одним из главных инструментов на поле боя. И мы оказались правы, поэтому наше танкостроение развивалось, наша конструкторская мысль развивалась дальше. Запад в этом смысле отстал. Этот танк Т-90 на поле боя доказывает одно: пока на Западе альтернативы ему не представили. Там все дорогие, мощные, стильные машины", — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Машины, может, и стильные — но вот уже и американцы заявляют, что хотят уменьшить массу "Абрамса". Ведь Т-90МС легче в разы — а значит маневреннее, что в современных условиях немаловажно.