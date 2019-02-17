Травмирован, но жив: подробности инцидента с пассажиром в метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро движение восстановлено и введено в график, информирует подземка твитом.

Мужчину подняли с рельсов и передали врачам, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержке поездов на фиолетовой ветке метрополитена из-за падения человека на рельсы.