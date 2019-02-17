США не хотят возвращать северо-восток Сирии

Соединенные Штаты не хотят возвращения северо-востока Сирии под контроль правительства Арабской Республики. Об этом заявил на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, цели США в этом районе Сирии "не изменились и предполагают сохранение безопасности в регионе". Именно поэтому Вашингтон не хочет, чтобы режим президента Сирии Башара Асада туда вернулся, "так как он не способствует стабильности".

При этом Джеффри вслед за президентом США Дональдом Трампом заявил: Вашингтон выводит сухопутные войска из Сирии, так как выполнена основная цель, в связи с которой они вводились: оказание помощи Сирийским демократическим силам и победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

По словам Джеффри, США продолжат борьбу с ИГ, несмотря на вывод войск, передает ТАСС. В частности, американцы сохраняют свой военно-воздушный потенциал и способность реагировать на угрозы, возникающие в связи с наличием сил ИГ.

При этом, как отметил Джеффри, США не призывают к уходу президента Сирии Башара Асада, но "призывают к серьезным изменениям в поведении режима".

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные не наблюдают вывода войск США из Сирии. По его словам, Соединенные Штаты, наоборот, продолжают снабжать оружием и боевой техникой отряды курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Накануне The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что Минобороны США работает над планами по созданию зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии с участием военнослужащих из европейских стран. По данным издания, представители администрации Трампа и Конгресса США на полях Мюнхенской конференции призывают лидеров европейских стран — в частности, Великобритании, Германии и Франции, — создать зону безопасности для курдов и направить для их защиты объединенный контингент численностью в 1500 военнослужащих.