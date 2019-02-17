Названа причина обрушения в ИТМО

Причиной обрушения кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге стал перегруз конструкций. Основную версию предварительного расследования трагедии озвучил глава оперативного штаба — вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Обрушение кровли и перекрытий в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова произошло накануне в субботу. В это время в вузе проходили занятия. Из здания были эвакуировано более 80 человек, погибших и пострадавших нет.

Строители, занимавшиеся ремонтом кровли, не рассчитали перегруз конструкций и складывали строительные материалы, не учитывая нагрузку на несущие балки. Площадь обрушения, по последним данным, составила около одной тысячи квадратных метров. Сейчас идет разбор завалов, из здания выносится уцелевшее лабораторное оборудование. Параллельно специалисты проверяют устойчивость конструкций внешнего периметра здания. Чтобы избежать дальнейшего обрушения, в здании сделано более 60 подпорных стенок.

Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").