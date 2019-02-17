Дом еще одного игрока "Барселоны" обнесли прямо во время матча

Ганский нападающий футбольного клуба "Барселона" Кевин-Принс Боатенг пострадал от грабителей прямо во время матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором его команда играла с "Вальядолидом" (1:0).

Как сообщает Mundo Deportivo, неизвестные воспользовались отсутствием игрока и похитили из его дома драгоценности и наличные деньги на общую сумму в 300 тысяч евро.

Примечательно, что эта встреча стала дебютной для ганца в составе "Барселоны". Он перешел в "Барселону" из итальянского клуба "Сассуоло" 22 января на правах аренды.

Ранее неизвестные уже грабили дом защитника каталонцев Жерара Пике и певицы Шакиры. Кроме того, в ноябре 2018 года от рук злоумышленников пострадало жилище Жорди Альбы. Год назад также был ограблен бразилец Фелипе Коутиньо.