Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ

Избиратели не знают своих кандидатов, кандидаты не знают своих программ, фейковые митинги и плагиат — до выборов на Украине осталось немногим больше месяца. По данным опросов, в лидерах из 44 претендентов на пост президента — артист и комик Владимир Зеленский. Петр Порошенко уступает ему более 5 процентов.

Политтехнологов Петра Порошенко не раз уличали в копировании идей у российских коллег. Как и Владимир Путин, украинский президент полетел на боевом самолете, повторил селфи с ребенком. А вот свежий плагиат — политическая реклама Петра Порошенко. "Кандидатов много, а президент один". Именно с таким лозунгом, только на русском языке Владимир Путин шел на выборы в 2012 году. Или еще одно, казалось бы, невероятное совпадение. Слоган уличной агитации Блока Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" так похож на билборды "Единой России" в поддержку Владимира Путина.

Политолог Дмитрий Таран считает, что украинский президент не совсем понимает, с какими политтехнологами работает.

"Сам Порошенко такие решения не принимает, с ним работают люди, которые используют технологии. Эти люди работают в структурах глобального уровня. Когда они видят какой-то успешный опыт, они "не парятся", а берут его и применяют везде, где только можно", — объясняет Таран изнанку политической кухни.

Впрочем, судя по всему, украинских избирателей предстоящие выборы не очень заботят. В разных городах Украины проходят фейковые митинги. Один из последних прошел в Харькове. За три часа поддержки "кандидата Анатолия Оноприенко" обещали заплатить "митингующим" по 1000 гривен (почти 2,5 тысячи рублей). На объявление откликнулись около 100 человек. Но никто из митингующих даже не подумал что-то узнать об этом политике до митинга в его поддержку. Иначе социальный эксперимент местного интернет-портала провалился бы. Митингующие скандировали: "Оноприенко — сила!" и "Хочу его в президенты!" Но никакого Анатолия Оноприенко в списке кандидатов нет — так звали украинского серийного маньяка, который в 1980-90-е годы убил 52 человека.

В Киеве пошли еще дальше. Несколько сотен человек собрали на митинг против проплаченных митингов. Каждому участнику обещали по 150 гривен. Это тоже оказалось шуткой — никому ничего не заплатили.

Руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции Олег Новинский оправдывает такое поведение украинцев желанием заработать: "Люди абсолютно не задумываются, за кого они выходят на митинги. Очень тяжелая экономическая ситуация, и когда людям при пенсии в три тысячи гривен предлагается заработать тысячу гривен за два часа, просто покричав что-то на улице, естественно, что люди при дефиците денежных средств и работы идут и зарабатывают себе эти деньги. Ничего с этим сделать невозможно!"

Избиратели не знают кандидатов, кандидаты, похоже, даже не читали своих предвыборных программ. В телеэфире претендент в президенты Украины Сергей Каплин перепутал свои тезисы с тезисами Гитлера. Четверть часа политик отстаивал каждый пункт, думая, что это он их автор.

"Те пункты программы, которые я с вами проговаривал, они не из вашей программы, это 25 пунктов программы НСДАП Адольфа Гитлера 1920 года. Вы вообще знаете свою программу?" — спрашивает Каплина телеведущий. На что кандидат уверенно отвечает, что конечно знает. Но объясняет сходство своей программы с программой Адольфа Гитлера "возможным совпадением отдельных пунктов".

До выборов на Украине осталось шесть недель. В списках 44 кандидата. По данным последних опросов, по-прежнему лидирует комик Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать более четверти избирателей. На второе место вышел Петр Порошенко — 17,7 процента. На два пункта от него отстает Юлия Тимошенко. А замыкает квартет лидеров Юрий Бойко — с почти 10 процентами.