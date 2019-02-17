Тема:
Ситуация на Украине 59 минут назад
Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ
Избиратели не знают своих кандидатов, кандидаты не знают своих программ, фейковые митинги и плагиат — до выборов на Украине осталось немногим больше месяца. По данным опросов, в лидерах из 44 претендентов на пост президента — артист и комик Владимир Зеленский. Петр Порошенко уступает ему более 5 процентов.
Политтехнологов Петра Порошенко не раз уличали в копировании идей у российских коллег. Как и Владимир Путин, украинский президент полетел на боевом самолете, повторил селфи с ребенком. А вот свежий плагиат — политическая реклама Петра Порошенко. "Кандидатов много, а президент один". Именно с таким лозунгом, только на русском языке Владимир Путин шел на выборы в 2012 году. Или еще одно, казалось бы, невероятное совпадение. Слоган уличной агитации Блока Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" так похож на билборды "Единой России" в поддержку Владимира Путина.
Политолог Дмитрий Таран считает, что украинский президент не совсем понимает, с какими политтехнологами работает.
"Сам Порошенко такие решения не принимает, с ним работают люди, которые используют технологии. Эти люди работают в структурах глобального уровня. Когда они видят какой-то успешный опыт, они "не парятся", а берут его и применяют везде, где только можно", — объясняет Таран изнанку политической кухни.
Впрочем, судя по всему, украинских избирателей предстоящие выборы не очень заботят. В разных городах Украины проходят фейковые митинги. Один из последних прошел в Харькове. За три часа поддержки "кандидата Анатолия Оноприенко" обещали заплатить "митингующим" по 1000 гривен (почти 2,5 тысячи рублей). На объявление откликнулись около 100 человек. Но никто из митингующих даже не подумал что-то узнать об этом политике до митинга в его поддержку. Иначе социальный эксперимент местного интернет-портала провалился бы. Митингующие скандировали: "Оноприенко — сила!" и "Хочу его в президенты!" Но никакого Анатолия Оноприенко в списке кандидатов нет — так звали украинского серийного маньяка, который в 1980-90-е годы убил 52 человека.
В Киеве пошли еще дальше. Несколько сотен человек собрали на митинг против проплаченных митингов. Каждому участнику обещали по 150 гривен. Это тоже оказалось шуткой — никому ничего не заплатили.
Руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции Олег Новинский оправдывает такое поведение украинцев желанием заработать: "Люди абсолютно не задумываются, за кого они выходят на митинги. Очень тяжелая экономическая ситуация, и когда людям при пенсии в три тысячи гривен предлагается заработать тысячу гривен за два часа, просто покричав что-то на улице, естественно, что люди при дефиците денежных средств и работы идут и зарабатывают себе эти деньги. Ничего с этим сделать невозможно!"
Избиратели не знают кандидатов, кандидаты, похоже, даже не читали своих предвыборных программ. В телеэфире претендент в президенты Украины Сергей Каплин перепутал свои тезисы с тезисами Гитлера. Четверть часа политик отстаивал каждый пункт, думая, что это он их автор.
"Те пункты программы, которые я с вами проговаривал, они не из вашей программы, это 25 пунктов программы НСДАП Адольфа Гитлера 1920 года. Вы вообще знаете свою программу?" — спрашивает Каплина телеведущий. На что кандидат уверенно отвечает, что конечно знает. Но объясняет сходство своей программы с программой Адольфа Гитлера "возможным совпадением отдельных пунктов".
До выборов на Украине осталось шесть недель. В списках 44 кандидата. По данным последних опросов, по-прежнему лидирует комик Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать более четверти избирателей. На второе место вышел Петр Порошенко — 17,7 процента. На два пункта от него отстает Юлия Тимошенко. А замыкает квартет лидеров Юрий Бойко — с почти 10 процентами.
Ранее по теме
-
Кравчук признал Донбасс "другой страной"4 часа назад
-
Клинцевич и Ганжара отреагировали на "историю успеха" Порошенко5 часов назад
-
Порошенко считает войну условием существования и успеха7 часов назад
-
Экс-премьер Украины Азаров: Порошенко довел страну до нищеты15 часов назад
-
Мюнхен: краткие итоги конференции по безопасности17 часов назад
-
Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Драка с летальным исходом: убит чемпион по рукопашному бою
- Названа причина обрушения в ИТМО
- Лавров пожалел американцев
- "Калашников" испытал беспилотник-камикадзе
- На соборе в Солсбери вывесили российский флаг
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- МСП Банк создал платформу для секьюритизации кредитов
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Пассажиров красной ветки высаживают на "Комсомольской": дальше поезда не идут
- Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- В Тимирязевском районе Москвы похитили дореволюционную крышку люка
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате