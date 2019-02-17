Касаткина стартовала с победы на турнире в Дубае, выиграв первый матч в сезоне

В Дубае продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг.

В матче первого раунда российская теннисистка, посеянная на турнире под 11-м номером, обыграла Магдалену Френх из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4 в пользу Касаткиной, которая в следующем круге сыграет с победительницей матча между американкой Софией Кенин и румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Отметим, что россиянка выиграла первый матч в текущем сезоне. До этого она проигрывала в первых кругах турниров в Брисбене и Сиднее, в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, а также в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.