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Ситуация на Украине 32 минуты назад
"Ябандеровец": высшие чины украинской полиции устроили флешмоб
Одна из главных тем для обсуждения на Украине — последствия задержания радикалов из группировки "С-14", пришедших с ножами и зеленкой на предвыборный митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Их задержали, сомнительные предметы изъяли, но вскоре всех отпустили по домам. Почувствовав себя обиженными, националисты запросили среди своих подкрепление и двинулись штурмовать отделение полиции, что на Подоле в центре Киева. Пытались ломать двери, прорвались и завязали драку с полицейскими.
Далее — яркое продолжение. В прогрессивных странах продвинутой демократии, например, где-нибудь в США, за такое нападающих на полицию, да еще при штурме полицейского участка -тут же бы, не стесняясь, перестреляли на месте. Что произошло в Киеве? Перед националистами извинились. Извинились все, включая главу национальной полиции Украины Князева и руководителя столичной полиции Крищенко. Разумеется, генпрокурор Украины Луценко тоже присоединился к извинениям.
Более того, против нескольких полицейских начато служебное расследование по факту избиения митингующих. Хотя трое стражей порядка в ходе штурма и нападения на них сами получили травмы и попали в больницу. Но самое интересное — так это то, что по ходу отпора нападающим националистам один из полицейских в сердцах крикнул: "Ложись, Бандера!" И как раз это и стало главным преступлением дня. Мол, как он посмел так оскорбить митингующих?! Голос возвысил даже МВД Аваков.
"Про "ложись, Бандера" — эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы", — заявил Аваков.
Но позвольте, может, я что-то не понимаю? С каких это пор на Украине имя Бандеры стало ругательством? Ведь с лозунгом "Бандера — наш герой" по стране расхаживают факельные шествия, а день рождения Бандеры в стране — национальный праздник.
Казалось бы, националистам лестно сравнение с Бандерой, тем более такое обращение — Бандера. Так нет, полицейского, посмевшего произнести имя "героя", теперь ждет наказание. Но если все же имя Бандеры действительно так плохо, то зачем глава национальной полиции Украины генерал Князев объявил в Сети флэшмоб с хештегом "Ябандеровец"?
Здесь, как говорится, крыша едет. Флэшмоб поддержали некоторые высшие чины полиции, как говорится, по должности. Но не низший командный состав и тем более не рядовые. Никто не спешит. Ведь то, что произошло после штурма полиции националистами, а именно обвинение самих же правоохранителей, большинство личного состава справедливо считает предательством полиции со стороны ее же руководства.
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