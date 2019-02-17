Афганистан помнит, что для него сделал СССР

Об одном из неизвестных эпизодов афганской войны военкор ВГТРК Александр Сладков снял фильм "Королёвский батальон. Неизвестный подвиг".

Если бы не Александр Ружин, эта история утонула бы в печальной статистике войны в Афганистане. Познакомились мы в Одессе много лет назад. Но случилились на Украине Майдан, трагические события в Одессе, где националисты убивали людей, и Ружин уехал в Россию, в городок Балабаново, где похоронен комбат "Королёвского батальона", погибший в тяжелом бою в Панджшерском ущелье.

В Балабаново в феврале 2019-го мы встретились с вдовой комбата Натальей Королёвой. Обаятельная, скромная, она не смогла сдержать слез, вспоминая о том дне, когда ей в военкомате сообщили о гибели мужа.}

"Единственное, что помню, — там такая лестница крутая, она до сих пор осталась в военкомате. Я не представляю, как я оттуда вышла. Как доехала, не знаю. Даже страшно вспоминать. Дверь открываю и говорю бабушке: нет Бога на свете, потому что нет Саши", — рассказала Наталья Королёва.

"Его очень любили бойцы. И сфокусировали с его фамилией название батальона. Этим гордились. Он, покойный, спустя 35 лет нас собирает. Вы представляете какая энергия от него исходила, когда он был живой?" – отметил Александр Ружин, ветеран войны в Афганистане.

Николай Князев живет в Санкт-Петербурге, он тоже воевал в "Королёвском батальоне". В разведке. Вспоминает, называет имена, глядя в свой комп.

"С годами прожитыми осознаешь, как много делали те пацаны, которые были здесь, как они честно выполняли свои обязанности", — подчеркнул Евгений Тетерин — ветеран боевых действий в Афганистане из Екатеринбурга.

Петр Суман, командир полка, был в 40-й армии на отличном счету. На войне его заслуженно уважали и офицеры, и солдаты. После боя в Панджшере его без объяснения причин отозвали из Афганистана и отправили дослуживать в Белоруссию, хотя ни в чем конкретно его не обвинили.

"Офицер — профессия героическая. Сейчас мне скажи, я не пойду, я поползу обратно в Панджшер, потому что я не доделал там дело", — говорит Суман. Он подробно объяснил, как "Королёвский батальон" шел по ущелью Хазара. Грамотно, по всем правилам тактики.

Батальон шел по ущелью, как положено. Одна рота — по хребту, прикрывая сверху основные силы, идущие вдоль реки. По команде Королёва боковой дозор спустился на дорогу. Стали все вместе завтракать. Сухой паек, набрали воды свежей во фляги. Комбат все время с кем-то вел переговоры по рации. Ругался, был возбужден, рассержен. После привала он неожиданно для всех оставил боковой дозор внизу. Не отправил дальше наверх. Эта ошибка могла стать роковой. Королёв повел незащищенных с высот людей по дну ущелья. Сам шел впереди. Обреченно, словно что-то предчувствовал.

Ветераны батальона 30 лет пытаются разобраться, почему Королёв дал команду спуститься вниз. Нам все объяснили сами моджахеды: вершины гор были заминированы советскими самолетами с воздуха.

Владимир Алексеев даже спустя три десятка лет помнит все в деталях. Целый батальон попал в засаду. Офицеры и солдаты отстреливались, стараясь укрыться за камнями.

"Сразу начали стрелять в тех, кто шел по той стороне реки, где комбат был. Не просто стреляли, а издевались. Деться некуда, голое место. В ногу стрельнут — тот за ногу хватается, так ему в руку стреляют", — рассказал Алексеев.

В Панджшере на месте боя, не обращая внимание на окружающих нас моджахедов, Николай Князев зажег поминальную свечу, по солдатской традиции оставили конфеты и сигареты. Мы прочитали молитву, вспомнили погибших.

87 советских офицеров, солдат погибли в ущелье Хазара в одном бою. Ни один не сдался, ни один не струсил и не убежал. Захватили ущелье, удержали его до прихода основных сил.

Обстоятельства гибели "Королёвского батальона" расследовали и прокуратура, и КГБ. Вины командира полка не нашли. Однополчане через десятки лет сами пригласили Петра Сумана на встречу и приняли как своего командира.

Местные люди помнят все хорошее, что сделали "шурави" — советские люди — для Афганистана. Не войну помнят, а то, что Союз здесь построил и отдал народу.

А для ветеранов смысл всех этих поездок, выяснение деталей не в поиске виноватых, а в памяти, которой достоин каждый из тех, кто погиб на афганской войне.с