Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы по мини-футболу

В финальной встрече первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу среди женских команд, который прошел в португальском городе Гондомар, сборная Испании одержала победу над соперницами из Португалии со счетом 4:0. Испанки завоевали золотые медали турнира.

Ранее в матче за третье место футболистки сборной России обыграли по пенальти команду Украины и стали бронзовыми призерами европейского первенства.