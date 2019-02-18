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18 февраля 201901:18

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете

EPA

Сборная России по биатлону заняла лишь седьмое место в смешанной эстафете, которая состоялась на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Победу же праздновали французы. Вторыми стали немцы, а третьими – норвежцы.

За российскую команду выступили Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.

Ранее на этапе Кубка мира Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в супермиксте.

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