Польским властям не удалось уничтожить память о солдатах-освободителях

В Польше почтили память советского генерала Ивана Черняховского — венки и цветы были возложены на месте разрушенного польскими властями монумента. Подобная участь постигла еще сотни памятников по всей стране. Есть ли шанс спасти немногие уцелевшие, и кому их судьба пока еще небезразлична?

Сейчас на месте монумента генералу Черняховскому только горы песка — даже постамент, на котором возвышалась памятная стела, власти польского Пененжно сравняли с землей. Но уничтожить память чиновникам оказались не под силу.

Памятник дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому разрушен, но ветераны Войска Польского и российские дипломаты продолжают привозить сюда живые цветы. Это памятное место: именно здесь, на окраине бывшего Мельзака, 18 февраля 1945 года — за три месяца до Победы — командующий 3-м Белорусским фронтом был смертельно ранен.

Генерал армии Иван Черняховский был самым молодым командующим фронтом и талантливым полководцем. Войска под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Гумбинен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. К 23 февраля Ивану Даниловичу Черняховскому должны были присвоить звание маршала, но маршальские погоны он надеть не успел.

Польский любитель военной истории Веслав Файдек негодует: "Это позор для наших властей — уничтожать памятники героическим людям, боровшимся с фашизмом. Я проехал 500 километров, чтобы почтить память генерала , потому что он дал нам возможность жить на этой земле, а сам погиб таким молодым- в 38 лет".

Памятник генералу Черняховскому- один из сотни советских монументов, которые были разрушены в Польше. После вступления в силу поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма в черных списках Института национальной памяти оказались 450 памятных знаков и стел, больше половины из которых — памятники солдатам Красной Армии. Монументы безжалостно уничтожали отбойными молотками по всем воеводствам, но в последнее время польские власти стараются не афишировать тему демонтажа и уже не делать это демонстративно.

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев поясняет: "Тема вдруг исчезла из обсуждения. Может, слишком неудобная, некрасивая? При этом не происходит и изменения официальной исторической политики, согласно которой освобождения не было — было второе советское порабощение".

По данным польских общественных организаций, сейчас в стране остаются неразрушенными еще около ста памятников и мемориалов воинам-освободителям, но дальнейшая их судьба неизвестна. Ветераны Войска Польского неоднократно писали властям разных воеводств в надежде защитить памятники, но тщетно.

"Наши власти дошли уже до того, что начали разрушать памятники не только советским героям, но и своим, польским, воевавшим в 1-й дивизии Тадеуша Костюшко и в 1-й армии Войска Польского, которые погибали вместе с красноармейцами в боях", — говорит представитель польской ветеранской организации Тадеуш Ковальчик.

На месте уничтоженного мемориала генералу армии Ивану Черняховскому участники акции зажгли лампадки. Венки возложили к могилам и на военно-мемориальном кладбище в Пененджно, где похоронены погибшие в боях солдаты, памяти которых в современной Польше объявлена война.