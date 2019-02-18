"Министр войны" вновь нацелился на Арктику

Лондон собирается защищать НАТО от России, а для этого наращивать военное присутствие в Арктике. Такое громкое заявление сделал министр обороны Великобритании во время визита на базу морских пехотинцев на севере Норвегии.

Кстати, Гэвин Уильямсон не впервые использует тему "противостояния Москве в Арктике" — ранее он призывал усилить силы НАТО в регионе, чтобы снизить активность российских подлодок в Атлантике, напоминает телеканал "Россия 24".

В российском МИД тогда назвали главу оборонного ведовства Великобритании "министром войны" и попросили объяснить, может ли, по его мнению, в Арктике находиться хоть кто-то еще, кроме сил западного военного альянса.