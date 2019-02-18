Овечкин снова забил. Но "Вашингтон" проиграл

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В Анахайме местные "Дакс" принимали обладателей Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз". Капитан гостей Александр Овечкин открыл счет, но затем "утки" переломили ход игры и выиграли – 5:2.

Гости вели 1:0 до 26-й минуты, но затем Хенрик и Сильверберг вывели "Анахайм" вперед. Карлсон сравнял счет и интрига сохранялась до конца второго периода. Но затем Перри и сделавшие по дублю Хенрик и Сильверберг принесли "уткам" заслуженную победу.