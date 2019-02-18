Пассажиров "Победы" ждут новые правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза ручной клади. С 18 февраля на рейсах авиакомпании разрешается брать в салон самолета одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и определенными габаритами и с утвержденным перечнем разрешенных вещей, передает телеканал "Россия 24"

В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 сантиметров.

Расчет габаритов ручной клади был предоставлен производителем воздушных судов — компанией Boeing. Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, на самолетах "Победы" из-за полной загрузки рейсов, по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади.

Ранее сообщалось, что из-за слишком крупной ручной клади на рейс из Москвы в Ростов-на-Дону не пустили народного артиста СССР Василия Ланового. 85-летнему актеру пришлось экстренно искать билет на следующий рейс, чтобы не опоздать на свое выступление.