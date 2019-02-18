Где жить хорошо, а где не очень: эксперты составили рейтинг регионов

Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли первые позиции рейтинга регионов России по качеству жизни.

Исследование провело РИА Новости. При расчетах использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и других источников.

По сравнению с прошлом годом существенных изменений не произошло. Лидеры и аутсайдеры рейтинга остались прежними. Лишь в середине списка произошли некоторые перестановки. При этом ни один регион не передвинулся более чем на 10 пунктов.

Тройка лидеров выглядит так: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте Татарстан, на пятом — Белгородская область. Эти регионы отличает развитая инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы.

Хуже всего жить, по мнению экспертов, в Калмыкии, Ингушетии, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии и Тыве.

Ранее портал Numbeo составил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Среди российских городов самым комфортным оказался Нижний Новгород.