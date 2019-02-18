Ситуация на Бурее: под угрозой подтопления - три населенных пункта
Ученые начали наблюдения за ситуацией в районе Буреи. Контроль будет производиться на постоянной основе до наступления паводка, сообщает ГТРК "Дальневосточная".
На данный момент в самом узком месте восстановленного канала скорость течения реки составляет около 2,5 тысяч м³/с. Уровень воды в ее верхней чаше продолжает понижаться.
Однако спрогнозировать поведение расчищенной от завала Буреи все еще трудно. В верхней части реки сейчас скопился очень большой объем воды. "К этому количеству прибавится еще и вода от паводка, весной и особенно осенью", - прокомментировал врио замдиректора ФГБУ "Институт водных и экологических проблем ДВО РАН".
В зоне возможного подтопления сейчас находятся три населенных пункта. Ближайший из них - Чекунда, он расположен всего в 70 км от водохранилища. Село неоднократно подтапливалось еще до схода оползня.
По прогнозам, в Верхнебуреинском районе лед на реках сойдет в конце апреля. На место операции заранее направят спасателей. Перед ними будет стоять несколько задач: во-первых, провести в случае необходимости эвакуацию жителей Чекунды, а во-вторых, ликвидировать возможный ледовый затор.
Напомним, все работы по ликвидации последствий схода оползня уже завершены. Военные покинули район водохранилища. Теперь постоянными гостями здесь будут только ученые и спасатели.
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