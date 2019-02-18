Двое детей погибли от отравления угарным газом в Еманжелинске

СК выясняет обстоятельства отравления угарным газом троих человек. Инцидент произошел в частном доме Еманжелинска накануне вечером. Погибли двое детей - 10-летний мальчик и 14-летняя девочка. Также сильное отравление получила женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в городскую больницу. Сотрудники МЧС на место ЧП не выезжали, пострадавших обнаружили их родственники.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неисправное оборудование. Следователи устанавливают все подробности ЧП, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Напомним, во время проверок газовщики постоянно сталкиваются с трудностями - специалистов не пускают в квартиры. В связи с этим в регионе обсуждается законопроект по усилению контроля за безопасностью газового оборудования.