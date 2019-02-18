18 февраля 201911:18
На Алтае пожарная машина попала под товарный поезд
Авария на железнодорожных путях в Алтайском крае остановила движение двух пассажирских поездов направления Кулунда — Барнаул. ЧП произошло около полуночи на железнодорожном переезде около села Леньки в Благовещенском районе. Как рассказали в краевом управлении МЧС, автоцистерна ехала на хлебную базу, чтобы заправиться водой. На ж/д переезде машина неожиданно заглохла, — уточнил представитель пресс-службы МЧС Андрей Поздняков. Люди не пострадали. Автомобилю нанесен серьезный ущерб, он не подлежит восстановлению.
Движение на путях было восстановлено в два часа ночи. На график других поездов авария не повлияла, передает ГТРК "Алтай".
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