Головин: благодарен Васильеву за поддержку в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал происходящее в клубе после победы над "Нантом" (1:0) и отставки вице-президента клуба Вадима Васильева.

"На данный момент в "Монако" хороший эмоциональный фон – мы стали набрать очки и это не может не радовать, — приводит слова Головина Чемпионат.Com. – По игре также есть уверенность, следовательно, мы движемся в правильном направлении. Однако все будет решаться в последующих играх".

"Что же до Вадима Васильева, то я очень признателен этому человеку, ведь во многом я стал игроком "Монако" именно благодаря ему. Я получил от него полную поддержку с первых же дней в клубе, и это было для меня очень важно".

Напомним, что монегаски не проигрывают в чемпионате Франции на протяжении трех игр. Благодаря этим показателям "Монако" покинул зону вылета в турнирной таблице, поднявшись на 16 место. В активе подопечных Леонарду Жардима 22 очка после 25 матчей.