18 февраля 201911:45
В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео
Ивановские полицейские обнародовали кадры с регистратора легкового автомобиля, совершившего наезд на пешехода в минувшую пятницу, 15 февраля.
Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, 43-летний водитель "Лады Калины" сбил 62-летнюю женщину, пытавшуюся пересечь улицу Загородную в деревне Коляново в Ивановском районе области.
В результате столкновения пострадавшая получили черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и ряд менее серьезных повреждений. В состоянии комы ее доставили в лечебное учреждение.
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