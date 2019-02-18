В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео

Ивановские полицейские обнародовали кадры с регистратора легкового автомобиля, совершившего наезд на пешехода в минувшую пятницу, 15 февраля.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, 43-летний водитель "Лады Калины" сбил 62-летнюю женщину, пытавшуюся пересечь улицу Загородную в деревне Коляново в Ивановском районе области.

В результате столкновения пострадавшая получили черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и ряд менее серьезных повреждений. В состоянии комы ее доставили в лечебное учреждение.