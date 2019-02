Facebook заблокировал один из проектов RT

В Facebook оказались заблокированными страницы проекта In the Now – это один из проектов телеканала RT. О блокировке страниц "с миллиардами просмотров" сообщила в своем Telegram главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

В RT считают, что блокировку инициировал американский телеканал CNN – страницы заблокировали через несколько часов после репортажа о "связях с Кремлем".

Симоньян заявила, что произошедшее – это открытое политическое противостояние, где медийные площадки выступают абсолютным орудием. Материал CNN, по ее словам, вышел "по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом", а Facebook испугался, что "его в очередной раз обвинят в помощи русским в их вмешательстве и убиении демократии в США".