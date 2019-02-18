Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Денис Чуприков, который подозревается в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, оказался инвалидом.

Как сообщает РИА Новости, защита передала в суд справку об инвалидности 2-й группы Чуприкова на национальном языке.

"Прошу избрать в отношении Чуприкова меру пресечения в виде домашнего ареста, мать Чуприкова не против", — сказала адвокат Светлана Горбунова.

Как передает "Интерфакс", в зале суда Чуприков сказал, что он осознает свою вину и "чистосердечно и деятельно" раскаивается в содеянном. По его словам, он просто хотел привлечь внимание к себе таким образом. Он настаивает на том, что ему никто не помогал, а решение было его собственным.

Также подозреваемый сдал следствию свой загранпаспорт. Однако Мосгорсуд оставил без изменения постановление Таганского суда. Таким образом, Чуприков останется в СИЗО до 27 марта.



27 января Денис Чуприков вошел в зал Третьяковской галереи, снял со стены картину Куинджи и беспрепятственно покинул здание. На следующий день его задержали. Картину он прятал на стройке в Подмосковье. По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления. После похищения Минкульт объявил гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой выговор за нарушение инструкций по учету и хранению музейных экспонатов.