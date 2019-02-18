Инсайдер: Конор Макгрегор дал согласие на бой с Ковбоем Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор узнал своего соперника по бою за звание временного чемпиона в легкой весовой категории UFC. Он сразится с американским бойцом Дональдом Серроне.

Оба бойца уже дали согласие на проведение боя и заключили сделку, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Рогана. Ранее глава UFC Дэйна Уайт также выражал желание организовать бой между Макгрегором и Серроной летом – сразу после того, как завершится полугодичная дисквалификация ирландца за потасовку после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось о том, что Макгрегор вызвал на бой другого американского бойца — Нейта Диаса. Рыжеволосый спортсмен был готов подраться с ним в бразильской Куритибе.