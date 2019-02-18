В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

В Москве задержали школьника, который на спор ударил офицера полиции и попытался сбежать, передает ТАСС.

Инцидент произошел в выходные на Манежной площади. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился там, исполняя свои служебные обязанности. В какой-то момент полицейский почувствовал удар в спину, обернулся и увидел подростка, который пытался скрыться, но его задержали коллеги офицера.

Вместе с нападавшим были задержаны еще двое молодых людей. Все они оказались учениками школы номер 629. Выяснилось, что школьник проиграл спор своим друзьям, по условиям которого он должен был ударить полицейского.

В отношении родителей учеников составлен протокол по статье КоАП о неисполнении родительских обязанностей. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому.