Уральцы отправятся в кругосветную морскую экспедицию на яхте "Сибирь"

Уральские путешественники отправятся в кругосветную морскую экспедицию на яхте "Сибирь". Судно построили в 1997 году специально для дальних походов. За это время корабль проплыл более ста тысяч морских миль, сообщает ГТРК "Урал".

Участие в кругосветке примет команда из восьми человек. Им предстоит пройти путь мореплавателей, которые отрыли Антарктиду. Экспедиция стартует в июле. "Наша цель — повысить престиж России и значимость крупнейшего географического открытия за последние двести лет", — заявил капитан яхты Сергей Щербаков.

Путешественники отправятся из Омска. За время похода они сделают более шестидесяти остановок в гаванях 18 стран, в том числе Франции, Финляндии, Японии, Чили и Острова Пасхи. По планам, экспедиция займет около 16 месяцев. Для того, чтобы "Сибирь" выдержала такое длительное странствие, она будет оснащена современной техникой и укреплена. "Отремонтируем двигатели, паруса, установим навигацию, сделаем запас провизии", — пояснил председатель Омского отделения РГО Игорь Вяткин.

В настоящий момент экипаж отрабатывает алгоритм действий в стрессовых ситуациях. Они на корабле происходят часто. Следует отметить, что опыта у моряков достаточно. Для "Сибири" предстоящая экспедиция станет уже второй, а для капитана - третьей.