Гастроли Stars on Ice в Японии: Медведева заменила Загитову?

Организаторы популярного ледового шоу фигуристов Stars on Ice порадовали своих поклонников в Японии, где с 29 марта по 7 апреля пройдут его гастроли, что в составе участников будет двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее стало известно, что Медведева также примет участие в выступлении Stars on Ice по Канаде: 12 представлений в Стране Кленового листа пройдут с 26 апреля по 16 мая.

В Японии выступления ведущих фигуристов мира запланированы в Осаке (29-31 марта), Саппоро (2-3 апреля) и Канадзаве (5-7 апреля). Самое интересное, что ранее в составе Stars on Ice были названы две другие россиянки – олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Теперь имя Загитовой с японской части официального сайта шоу пропало, а Медведева числится рядом с Туктамышевой.