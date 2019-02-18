Ночь в "Лосином острове": мать пропавшего мальчика рассказала подробности

В Москве нашли шестилетнего мальчика, который потерялся в национальном парке "Лосиный остров". Ночь ребенок провел на улице.

Как рассказала следователям мама мальчика, она ехала с сыном мимо "Лосиного острова", и мальчик попросил ее туда свернуть. В лесу он убежал и не вернулся.

В полицию с заявлением о пропаже ребенка женщина обратилась лишь рано утром. Мальчика стали искать, но в итоге он сам вышел к автозаправке, ее работники сообщили об этом полиции. Ребенка осматривают врачи и психологи.

Следствие устанавливает истинные обстоятельства произошедшего. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович, информация по этому делу очень противоречивая.

Сообщалось также, что на голове у мальчика, когда его нашли, был полиэтиленовый пакет, закрепленный скотчем.