Касаткина и Бенчич выбыли с турнира в Дубае

В Дубае продолжается престижный теннисный турнир серии WTA c призовым фондом 2 527 250 долларов. Российская теннисистка Дарья Касаткина в тандеме со швейцаркой Белиндой Бенчич проиграла стартовый матч в парном разряде.

В поединке первого круга российско-швейцарский дуэт потерпел поражение от румынки Ирины Марии Баре и словачки Далилы Якупович. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 9:11. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут.

Во втором круге румыно-словацкий тандем встретится с парой Анна-Лена Гронефельд (Германия) – Деми Шнуурс.