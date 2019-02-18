На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

Декоративная лепнина осыпалась на двух детей, шедших вдоль дома 12 на Ленинградском проспекте в Москве. Мальчик и девочка получили травмы. Оба ребенка госпитализированы в городскую клиническую больницу N9 имени Г.Н. Сперанского в Шмитовском проезде.

У четырехлетнего мальчика упавшие куски бетона и гипса повредили ногу, сообщает РИА Новости. У десятилетней девочки – травма головы. У нее диагностировано сотрясение мозга. Мать детей, с которой они вместе шли по Ленинградскому проспекту, не пострадала.

Причиной травмы стала отвалившаяся лепнина на балконе третьего этажа. По периметру 70-летнего здания на уровне второго этажа установлена ограждающая сетка. Но она не выдержала веса осыпавшейся конструкции и прорвалась. Капитальный ремонт фасада здания, с фасада которого отвалились детали, назначен на 2042-2044 годы.