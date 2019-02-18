К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

На концерте Александра Серова зрителей ждал сюрприз: на сцену в свадебном платье вышла 43-летняя Татьяна Антон — сотрудница полиции из Нижнего Тагила.

Татьяна заявила, что влюблена в певца еще с 10 лет и намерена сделать ему предложение руки и сердца, поскольку уверена, что именно она – суженая кумира миллионов женщин.

В студии программы "Прямой эфир" ее поддержала подруга Лидия Калмыкова. Она тоже уверена, что "именно Таню певец ждал всю жизнь, и именно она – его мадонна".

При этом женщину не смущает скандальная слава певца, которого ранее обвинила в насилии модель Дарья Друзьяк, а другая бывшая возлюбленная Серова — Надежда Тилер заявила, что он унижал и оскорблял ее и их дочь.

Как повел себя Александр Серов после того, как Татьяна вышла на сцену в свадебном платье? Действительно ли знаменитый ловелас на пороге 65-летия решил, наконец, наконец остепениться и взять в жены простую женщину, или это только фантазии Татьяны?

Ревнует ли певца Дарья Друзьяк? Что советует Татьяне бывшая жена Серова Елена Стебенева, и убедили ли претендентку на руку и сердце артиста предостережения его бывших женщин?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".