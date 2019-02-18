В Калифорнии пожарные спасли пуму, которая застряла на дереве

Крупным хищникам тоже порой бывает нужна помощь. Пожарным из калифорнийского города Гасперия пришлось спасать пуму, которая застряла на дереве. Оказавшегося в беде хищника заметил один из местных жителей.

Вместе с пожарными спасать застрявшего на высоте 15 метров хищника приехали представители Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии.

Перед началом спасательной операции животному вкололи транквилизатор, чтобы оно заснуло.

Пожарные поднялись к пуме по приставной лестнице, надели на нее страховочный пояс, после чего бережно спустили на землю.

Животное осмотрел биолог Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии Кевин Бреннан. Он объявил, что с хищником все в порядке.

После того как пума очнулась, ее отпустили на волю.

Молодые пумы часто покидают границы привычной среды обитания. Так они расширяют свою территорию. Проблемы начинаются тогда, когда хищники слишком близко подходят к человеческому жилью.