Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

Подсудимые по делу банды Гагиева отказались от заявленного ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Она подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во время окончания предварительного заседания​​. В данное время ​ объявлен перерыв до 20 февраля 2019 года.

Подсудимые обвиняются убийствах, бандитизме, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищениях и других преступлениях, совершенных в Москве, Московской области и Северной Осетии в 2004-2014 годах.

Аслан Гагиев, которого задержали в 2015 году в Австрии, где он пытался получить статус беженца, в данное время вместе со своими адвокатами продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.