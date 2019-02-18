Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

Ракеты для комплекса ПВО С-400 "Триумф", которые были повреждены штормом, утилизированы. Заказчик этих боеприпасов, Китай, получит новые. Как раз сейчас их производят, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Напомним, 19 января 2018 года в проливе Ла-Манш российское судно, которое перевозило в Китай оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400, попало в шторм. Часть груза оказалась повреждена, а корабль был вынужден вернуться в порт Лугу, что в Ленинградской области.

В конце декабря 2018 года стало известно, что Китай успешно испытал свой "Триумф". ЗРК сбил баллистическую цель на расстоянии 250 километров.

С-400 "Триумф" – это самый современный серийный российский ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Максимальная дальность обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а радиус действия — 250 километров. Правда для российской армии разработана более дальнобойная ракета: она способна достать цель за 400 километров.