Пять станций Сокольнической линии закрыты: строится Большое кольцо
До 25 февраля закрыты сразу пять станций Сокольнической ветки: поезда не ходят от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Это связано со строительством нового участка Большой кольцевой линии метро. Ограничения затронули и автомобилистов.
Площадь около метро "Черкизовская" непривычно пустая. С закрытием пяти станций Сокольнической линии большинство людей направляются к Московскому центральному кольцу и остановкам компенсационных автобусов. Частичное закрытие Сокольнической линии мало кого застало врасплох. Об изменениях людей информировали по СМС, были объявления в метрополитене, на многих городских сайтах.
"С прошлой недели было размещено порядка 2500 тысяч плакатов, 200 стоек вокруг станций метрополитена, больше 150 человек непрерывно дежурят и помогают пассажирам найти дорогу к компенсационным автобусам и построить оптимальные другие маршруты", — говорит Роман Латыпов, первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен".
Некоторые сознательные горожане в выходные специально опробовали свои ежедневные маршруты, чтобы понимать на сколько увеличится время в пути.
- В принципе нормально, потому что автобусы ходят очень часто.
Всем пассажирам предлагают воспользоваться компенсационными автобусами. Они курсируют между закрытыми станциями с минутным интервалом с 5:30 утра до 2:00 ночи. Едут по временным выделенным полосам, куда ограничили доступ автомобилистам.
Последних не пускают и на некоторые участки прилегающих к Сокольнической линии улиц. Так, например, Русаковская, Краснопрудная, Стромынка, Преображенская, а также Преображенская площадь полностью закрыты для личного транспорта. Исключение делают только для людей, которые там живут или работают. Для этого сотрудникам ГИБДД нужно предъявить паспорт или пропуск.
Москвичам рекомендуют заранее выбирать пути объезда и ознакомиться с полным перечнем всех изменений. Список внушительный. Посмотреть карту перекрытий можно на портале mos.ru и сайте ЦОДД. Там же есть и информация об изменениях маршрутов общественного транспорта.
Пять станций Сокольнической ветки от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли в связи со строительством Большой кольцевой линии. В обычном режиме северо-восток столицы поедет 25 февраля. К привычному расписанию вернется метрополитен, наземный транспорт и откроют дороги для автомобилистов.
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