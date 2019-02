А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

Миллионы подписчиков, миллиарды просмотров и никаких претензий к контенту. Несмотря на все это Facebook после расследования CNN, больше похожего на шантаж, блокировал аккаунт успешного проекта за связи с RT, которые его авторы никогда не скрывали. О свободе слова, подчеркивает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, никто не вспоминал.

В офисе программы телеканала Russia Today пустые рабочие места. Вещание в Facebook — главной площадке для размещения видеороликов — заблокировано после того? как на них пожаловался канал CNN.

"Это очень наглое закрытие страниц. И они закрыли! Тогда это все: на свободу слова совсем нет надежды. Что-то не понравилось, сразу закрыли. Это цензура, прямая цензура", — подчеркивает создатель проекта In the Now Анисса Науэй.

В США ролики от In the Now, конечно, и не могли понравится. В яркой, хлесткой манере ведущие программы рассказывали о том, о чем за океаном любят молчать: разруха в Ливии после ударов НАТО, помощь террористам в Сирии, вмешательства в дела Венесуэлы.

"Боже мой! Неделю назад — Сирия. Сегодня Венесуэла. Через неделю — Иран. Выбери уже, наконец, страну, Америка!" – иронизировали над Вашингтоном в программе.

Логотипу программы In the Now привыкло доверять огромное количество зрителей. Одних только подписчиков у канала было 4 миллиона. А просмотров 2,5 миллиарда. Это, как если бы ролики посмотрел каждый третий житель планеты.

В сюжете CNN прямо говорится: программа настолько качественная, что миллениалов, то поколение, которое все узнает из интернета, от просмотра не оторвать. И тут же фактически делается донос: мол, посмотрите, кому принадлежит канал.

"Эта компания принадлежит Ruptly. А через нее – RT, которую в докладе Национальной разведки называют "Российской машиной пропаганды", — заявляют на CNN.

Авторы репортажа настаивают: если владелец канала RT, компания, признанная иностранным агентом, то об этом должно быть упоминание. В RT отвечают: правила Facebook этого не требуют.

"Ни в чем другом, кроме того, что мы – русские, нас не обвинили. Быть русским в этом прекрасном царстве свободы слова и демократии — это уже преступление", — подчеркивает главный редактор RT Маргарита Симоньян.

С идеей создания сюжета об очередном якобы "российском вмешательстве" в CNN обратился, а можно и сказать "дал наводку", небезызвестный Фонд Маршалла, напрямую связанный с Госдепом и НАТО. Одна из его целей — борьба с влиянием российских СМИ. И Facebook, даже вопреки своим правилам, кинулся исполнять указание. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

"Это давление на российские СМИ, причем беспрецедентное, неприкрытое и грубое. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы цифровых форматов, также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента давления на российские СМИ. Конечно, это ведет к потере доверия и к ущербу для реноме этих крупных и уважаемых компаний", — пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Эксперты прогнозируют: количество подобных незаконных блокировок будет только расти. Чем ближе американские выборы, тем большее давление будут испытывать соцсети, и тем сильнее будет борьба с неугодными мнениями.