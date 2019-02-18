Потеряли или бросили: найденный на Лосином острове ребенок чуть не погиб от холода

Столичные следователи допросили мать шестилетнего мальчика, который всю минувшую ночь блуждал по лесу и едва не погиб от переохлаждения. Его обнаружили на трассе рядом с парком "Лосиный остров". Очевидцы сообщают шокирующую деталь — якобы на голове у ребенка был мусорный пакет, примотанный скотчем.

Изможден настолько, что не может идти самостоятельно. Но врачи уверены: ребенку повезло, ведь обстоятельства грозили неминуемой смертью от переохлаждения. Мальчик провел на опушке леса всю ночь, и лишь утром его случайно заметили водители. Они и привезли его на заправку, где ребенка отогрели и накормили.

Сотрудники заправки, оказавшие шестилетнему мальчику первую помощь, с журналистами немногословны.

- Никакого интервью, ничего не рассказываем.

Полицейские машины все утро курсировали между парком "Лосиный остров" и 104-м километром МКАД. Опрашивали и заправщиков, и кассиров. Первую более-менее внятную информацию удалось получить лишь ближе к обеду от управляющего заправки.

"Клиенты привезли утром мальчика в возрасте 6 лет, которого они нашли на МКАДе. Он шел вдоль трассы по направлению к нашей станции. Привезли сюда, мы оказали ему первую помощь, поддержку, напоили горячим чаем, одели в теплую одежду, вызвали полицию, вызвали скорую медицинскую помощь", — рассказывает Максим Астафьев, управляющий АЗК "Гольяново".

По данным следствия, ребенок пропал накануне примерно в 21:30. Однако с заявлением в полицию мать обратилась только сегодня рано утром.

"По предварительным данным, 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе последнего заехала в парк. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся", — сообщила Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве.

Объяснения матери выглядят не очень убедительными, если не сказать странными. Зачем понадобилось тормозить в темноте возле лесопарковой зоны, если до заправки и жилых домов, огни которых можно без труда увидеть с дороги, оставалось меньше полутора километров? И как мог шестилетний мальчик быстро бежать по рыхлым сугробам? Но, пожалуй, главный вопрос в этой истории, почему мать, потеряв своего сына ночью в лесу, обратилась в полицию лишь на следующий день.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Святого Владимира. Пока никаких подробностей о его состоянии врачи не сообщают. Скорее всего, мальчик и его мать жили в доме на Алма-Атинской улице. Сегодня дома только бабушка.

Вместе с тем появилась информация, что ребенок воспитывается в неполной семье, серьезно отстает в развитии и в последнее время был неуправляем. Правда, соседи ничего из этого не подтверждают.

- Как они ведут себя, как они живут?

- Да ничего, нормально. Хорошая семья.

Все обстоятельства этой запутанной истории теперь выясняют следователи. Мать мальчика задержана.