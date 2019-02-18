Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 февраля 201921:02 Денис Восковский

Потеряли или бросили: найденный на Лосином острове ребенок чуть не погиб от холода

Столичные следователи допросили мать шестилетнего мальчика, который всю минувшую ночь блуждал по лесу и едва не погиб от переохлаждения. Его обнаружили на трассе рядом с парком "Лосиный остров". Очевидцы сообщают шокирующую деталь — якобы на голове у ребенка был мусорный пакет, примотанный скотчем.

Изможден настолько, что не может идти самостоятельно. Но врачи уверены: ребенку повезло, ведь обстоятельства грозили неминуемой смертью от переохлаждения. Мальчик провел на опушке леса всю ночь, и лишь утром его случайно заметили водители. Они и привезли его на заправку, где ребенка отогрели и накормили.

Сотрудники заправки, оказавшие шестилетнему мальчику первую помощь, с журналистами немногословны.

- Никакого интервью, ничего не рассказываем.

Полицейские машины все утро курсировали между парком "Лосиный остров" и 104-м километром МКАД. Опрашивали и заправщиков, и кассиров. Первую более-менее внятную информацию удалось получить лишь ближе к обеду от управляющего заправки.

"Клиенты привезли утром мальчика в возрасте 6 лет, которого они нашли на МКАДе. Он шел вдоль трассы по направлению к нашей станции. Привезли сюда, мы оказали ему первую помощь, поддержку, напоили горячим чаем, одели в теплую одежду, вызвали полицию, вызвали скорую медицинскую помощь", — рассказывает Максим Астафьев, управляющий АЗК "Гольяново".

По данным следствия, ребенок пропал накануне примерно в 21:30. Однако с заявлением в полицию мать обратилась только сегодня рано утром.

"По предварительным данным, 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе последнего заехала в парк. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся", — сообщила Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве.

Объяснения матери выглядят не очень убедительными, если не сказать странными. Зачем понадобилось тормозить в темноте возле лесопарковой зоны, если до заправки и жилых домов, огни которых можно без труда увидеть с дороги, оставалось меньше полутора километров? И как мог шестилетний мальчик быстро бежать по рыхлым сугробам? Но, пожалуй, главный вопрос в этой истории, почему мать, потеряв своего сына ночью в лесу, обратилась в полицию лишь на следующий день.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Святого Владимира. Пока никаких подробностей о его состоянии врачи не сообщают. Скорее всего, мальчик и его мать жили в доме на Алма-Атинской улице. Сегодня дома только бабушка.

Вместе с тем появилась информация, что ребенок воспитывается в неполной семье, серьезно отстает в развитии и в последнее время был неуправляем. Правда, соседи ничего из этого не подтверждают.

- Как они ведут себя, как они живут?

- Да ничего, нормально. Хорошая семья.

Все обстоятельства этой запутанной истории теперь выясняют следователи. Мать мальчика задержана.

Сейчас

21:25

ВРИО главы подмосковного Дзержинского задержан

18:07

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

16:15

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

16:08

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

15:50

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

14:30

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

12:30

В Москве продлили "желтый" уровень опасности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

1 час назад
Потеряли или бросили: найденный на Лосином острове ребенок чуть не погиб от холода

Потеряли или бросили: найденный на Лосином острове ребенок чуть не погиб от холода

1 час назад
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

2 часа назад
Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

42 минуты назад
Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

1 час назад
Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

5 часов назад
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

3 часа назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

9 часов назад
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

9 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

2 часа назад
Украинские дайверы утопили Ленина

Украинские дайверы утопили Ленина

2 часа назад
В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

2 часа назад
Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

3 часа назад
Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

3 часа назад
Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

4 часа назад
К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

4 часа назад
Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

4 часа назад
Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

4 часа назад
Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

5 часов назад
Все российские гостиницы будут получать звезды

Все российские гостиницы будут получать звезды

5 часов назад
На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

5 часов назад
Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

5 часов назад
Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

5 часов назад
В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

5 часов назад
Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

6 часов назад
Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

7 часов назад
В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

7 часов назад
Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

7 часов назад
Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

7 часов назад
Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

7 часов назад
Московские центры занятости переедут в МФЦ

Московские центры занятости переедут в МФЦ

7 часов назад
В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

7 часов назад
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

8 часов назад
10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

8 часов назад
Хаски в Москве: где обнять собаку

Хаски в Москве: где обнять собаку

8 часов назад
"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

9 часов назад
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

9 часов назад
Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

9 часов назад
Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

9 часов назад
Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

9 часов назад
Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

10 часов назад
Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

11 часов назад
Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

11 часов назад
Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

11 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05