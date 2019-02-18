В США угонщик вскрыл машину, чтобы спасти застрявшего в ней ребенка. Видео

Преступник из американского штата Флорида применил свои навыки угонщика автомобилей для того, чтобы спасти ребенка из запертой машины. Операция прошла успешно, девочка не пострадал.

Как рассказала мать малышки, ее супруг пристегнул ребенка к детскому креслу, а затем на автомате бросил ключи на переднее сидение и захлопнул дверь.

Через минуту мужчина осознал, что произошло, но было поздно. К счастью, рядом находилась группа заключенных, которые трудились на общественных работах под присмотром полицейского.

Увидев, что произошло, преступники решили помочь. Один из них взломал дверь машины с помощью вешалки и освободил девочку.

Шериф Крис Нокко отметил, что его подопечные встали на путь исправления.