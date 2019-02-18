Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) судится с одним из нью-йоркских полицейских Эмануэлем Гонсалесом. По словам рэпера страж порядка отдал приказ своим подчиненным застрелить музыканта, сообщает NY Daily News.

Скандальный инцидент произошел еще летом 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Госалес узнал, что рэпер собирается посетить боксерский поединок в Бронксе, и отдал приказ коллегам застрелить музыканта, если они его там увидят. Каким образом 50 Cent узнал об этом, не сообщается, однако стражу порядка пришлось оправдываться.

Эмануэль Гонсалес не стал отрицать произошедшее, однако назвал свои слова шуткой.

Выяснилось, что повод у этого конфликта все же был. Незадолго до инцидента 50 Cent опубликовал в своем "Инстаграме" гневный пост в адрес полицейского. Несмотря на то, что эта публикация вскоре пропала, в адрес Гонсалеса начали поступать угрозы от поклонников артиста.

Сам 50 Cent объяснил свой гнев в адрес полицейского тем, что он угрожал другу рэпера, владельцу клуба Love and Lust.

Власти расследуют этот инцидент.