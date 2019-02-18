В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.

Как рассказал ТАСС информированный источник, причиной стало должностное преступление, совершенное чиновником.

На посту врио главы Дзержинского Грибинюченко находится с 25 января. Ранее он являлся руководителем Пушкинского муниципального района Московской области.