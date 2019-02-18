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18 февраля 201922:58

Два сотрудника ФТС задержаны за взятку в 140 тысяч долларов

фото: Global Look Press

По подозрению в получении крупной взятки задержаны начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы и его заместитель.

По данным следствия, некая компания подавала на Александровский таможенный пост Брянской таможни недостоверные декларации о ввозимом товаре. А чтобы избежать возможной конфискации, назначения штрафа и возбуждения уголовного дела, владелец этой фирмы через посредников передал начальнику отдела дознания взятку в размере 140 тысяч долларов.

Против руководителя компании возбуждено уголовное дело о даче взятки. В настоящее время в ФТС идут обыски и допросы свидетелей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.

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