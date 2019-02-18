В Мексике бензовоз врезался в поезд: есть жертвы и пострадавшие

В понедельник, 18 февраля, в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики бензовоз врезался в грузовой поезд, после чего взорвался. В результате ЧП погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщает издание Milenio.

Как уточняется, трагедия произошла в районе Койотес. По предварительной информации, на нерегулируемом переезде водитель автоцистерны пытался проскочить перед приближающимся поездом, но не успел.

На месте случившегося работают несколько пожарных расчетов, передает ТАСС. Пострадавших доставили в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.