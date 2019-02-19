Эрдоган: НАТО пославляет оружие террористам

"НАТО поставляет оружие террористам", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил Североатлантический альянс в поддержке курдских отрядов в Сирии, которые в самой Турции считают террористическими. По его словам, НАТО отправило через Ирак в Сирию 23 тысячи грузовиков с оружием и военной техникой. При этом Анкаре — полноправному члену НАТО — в покупке оружия отказывают.

Эрдоган усомнился в эффективности сотрудничества с Альянсом, передает телеканал "Россия 24". Ранее Турция оказалась под серьезным давлением со стороны США после решения закупить у России комплексы С-400.