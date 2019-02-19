Авария с 15 автомобилями произошла на востоке Канады, шесть человек ранены

На трансканадской магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в результате столкновения 15 автомобилей шесть человек получили травмы различной степени тяжести. О происшествии сообщает телеканал CTV.

Как уточняется, в аварию попали три фуры и 12 легковых автомобилей. Двух из шести пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для автомобильного движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирчи-Нэрроуз, передает ТАСС.

Плохие погодные условия стали причиной аварии. Из-за снегопада в регионе практически нулевая видимость на дорогах.